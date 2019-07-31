شكرا لقرائتكم خبر عن عملية اغتيال جديدة تستهدف مواطنا ثالثا خلال اسبوع بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
أفاد مصدر في حضرموت، أن عملية اغتيال جديدة بوادي حضرموت طالت أحد المواطنين قبل ساعات.
وبحسب مصدرنا فقد أسفر عن عملية الإغتيال مصرع المواطن المدعو "منعم محسن بن طالب" بطلق النار في مدينة الحوطه بوادي حضرموت.
وتعد هذه الحادثة الثالثة خلال اقل من اسبوع، حيث طالت عملية الإغتيال الأولى خلال هذا الأسبوع شقيق القيادي الإصلاحي باتيس، فيما طالت العملية الثانية الشاب تركي بن سنكر.
ويجدد المواطنون بوادي حضرموت تأكيدهم بانتشار النخبة الحضرمية في كل ارجاء الوادي، مطالبين برحيل الجنود المنتسبين للمناطق الشمالية من مناطق الوادي.
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