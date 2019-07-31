داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم ولاية بورنو بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الأربعاء 2019/7/31 02:12 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/7/31 02:12 م بتوقيت أبوظبي داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات ولاية بورنو

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لـ "داعش" مسؤولية التنظيم الإرهابي، عن سقوط 40 جنديا نيجيريا بين قتيل وجريح في ولاية بورنو الثلاثاء. وتنشط التنظيمات الإرهابية شمال وشرق نيجيريا.. وأسفرت الهجمات الإرهابية المستمرة في نيجيريا، منذ عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد نحو مليونين آخرين.



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