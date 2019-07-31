فلسطين: من حقنا البناء على أراضينا المحتلة دون ترخيص من أحد

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2019/7/31 01:57 م بتوقيت أبوظبي
مستوطنات إسرائيلية على الأراضي المحتلة
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد.
وأضاف أبو ردينة -في بيان ردا على مصادقة إسرائيل على خطة للسماح بإقامة 700 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية- "لن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية".
وأكد أبو ردينة أن كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال.
وتابع قائلا: "لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي نصت جميعها، وخاصة القرار الأممي رقم (2334) بعدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية".
كان مسؤول إسرائيلي ذكر أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارا نادرا بالموافقة على بناء 700 منزل للفلسطينيين في الضغة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على ذلك، مساء الثلاثاء، قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه إلى الأراضي المحتلة.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية أيضا على بناء ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.
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