الان تتابع اجتماع عسكري بريطاني أمريكي في البحرين لتأمين مضيق هرمز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة – وكالات – الخليج 365

يجتمع ممثلون عسكريون لبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في البحرين لمناقشة إمكانية تشكيل بعثة دولية للقيام بمهمة حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، ومتحدث باسم الأسطول الخامس لمشاة البحرية الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقد الاجتماع المغلق.

ورفضت الوزارة تقديم تفاصيل حول جدول أعمال الاجتماع، لكنها قالت إن “العديد من الشركاء الدوليين” سوف يشاركون.

Advertisements

ويحتمل ألا يتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع حتى غد الخميس.

وتسعى بريطانيا والولايات المتحدة إلى تشكيل بعثة للقيام بمهمة منع إيران من الاستيلاء على المزيد من ناقلات النفط، بعد أن احتجزت طهران الناقلة “ستينا إمبيرو” التي ترفع العلم البريطاني، والناقلة “إم.تي رياح” التي ترفع علم بنما، في منتصف يوليو (تموز) في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي استراتيجي بين إيران وسلطنة عمان.

وأعربت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن اهتمامها بالاقتراح من أجل ضمان المرور الآمن للشحنات.

ووفقا لمصادر دبلوماسية في بروكسل، أعربت بلدان مثل الدنمارك وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد عن اهتمامها.

وعلى الرغم من طلب رسمي من الولايات المتحدة، قالت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الثلاثاء، إنها لا تتوقع أي مشاركة ألمانية في المهمة.