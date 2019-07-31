تأجيل محاكمة البشير لـ 15 أغسطس المقبل

أفاد موقع "روسيا اليوم" بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المتهم في قضايا فساد وحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع إلى 15 أغسطس المقبل.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها الذي يواجه جملة من الاتهامات التي تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

يذكر أن والدة البشير، الحاجة هدية محمد الزين، توفيت مساء الأثنين في مستشفى السلاح الطبي، بعد أن كانت طلبت في أيامها الأخيرة، من المجلس العسكري زيارة ابنها في محبسه، ولكنها لم تتمكن من ذلك، وفقا لصحيفة "باج نيوز" السودانية.