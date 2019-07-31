اليابان: مقذوفات كوريا الشمالية ليس لها أي تأثير على البلاد

قالت اليابان اليوم مساء اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك أي تأثير عليها جراء إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفات لم يتم تحديد طبيعتها بعد قبالة سواحلها الشرقية.
وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم، عدة مقذوفات لم يتم تحديد طبيعتها قبالة سواحلها الشرقية، وقالت إنه تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامجيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتابعت الهيئة أنها تراقب الوضع تحسباً لعمليات إطلاق أخرى والحفاظ على وضعية الاستعداد.
ويأتي إطلاق هذه المقذوفات بعد 6 أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي في أول استفزاز لها منذ مايو(أيار) الماضي، مما أثار تساؤلات حول احتمالات محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
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