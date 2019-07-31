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السيسي يشهد تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

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 يشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس"، الذى يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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