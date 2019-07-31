السيسي يشهد تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس"، الذى يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التى تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.
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