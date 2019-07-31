مقتل 22 مسلحا في غارات جوية للقوات الأمريكية بشرق أفغانستان

وأكد الفيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأربعاء - إن القوات الجوية الأفغانية شنت غارات جوية على منطقة يادوزاي والطريق السريع بمنطقة عاب باند بالاقليم، مضيفا أن الغارات الجوية الأفغانية أسفرت عن مقتل 18 مسلحا تابعا لطالبان وإصابة 5 آخرين بجروح.
وفي الوقت ذاته، شنت القوات الأمريكية غارة جوية على منطقتي (بالا) و(بايين) بمنطقة (خوجاني)؛ مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 9 آخرين.
كما جاء بالبيان أن الغارات الجوية أسفرت - أيضا - عن تدمير رشاش من طراز (دوشكا) وخمس دراجات نارية تابعة لمسلحي طالبان.
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