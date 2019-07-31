شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله «نائب سابق» عن 1500 إرهابي لا يزالون في العراق ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق، حاكم الزاملي، أمس (الثلاثاء)، عن وجود 1500 إرهابي في العراق حاليا، رغم مرور عامين على إعلان النصر على «داعش». وقال الزاملي لـ(RT): إن «هناك 1500 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي ينشطون في العراق، وهذه معلومات دقيقة وفق بيانات الحكومية العراقية»، مبينا أن «هؤلاء يتنقلون بين العراق وسوريا». وأضاف «يتركز وجودهم في المناطق الصحراوية خاصة الحدودية بين العراق وسوريا، وكذلك في جبال حمرين والمناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أنهم «يستغلون الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق على المناطق المتنازع عليها».

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي السابق، حاكم الزاملي، أمس (الثلاثاء)، عن وجود 1500 إرهابي في العراق حاليا، رغم مرور عامين على إعلان النصر على «داعش». وقال الزاملي لـ(RT): إن «هناك 1500 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي ينشطون في العراق، وهذه معلومات دقيقة وفق بيانات الحكومية العراقية»، مبينا أن «هؤلاء يتنقلون بين العراق وسوريا». وأضاف «يتركز وجودهم في المناطق الصحراوية خاصة الحدودية بين العراق وسوريا، وكذلك في جبال حمرين والمناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أنهم «يستغلون الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق على المناطق المتنازع عليها».

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