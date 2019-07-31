السيسى يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك في مستهل فاعليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة.

واستهل الحفل فيلمًا تسجيليًا استعرض مراحل تطور مبادرة الرئيس السيسي بإطلاق برنامج رئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بمشاركة من مختلف دول القارة، ملقيًا الضور على النجاحات التي أثمر عنها البرنامج وحصدتها الدفعة الأولى من شباب القارة السمراء.

وأقيمت فاعليات الاحتفال بمقر قاعة المسرح في تمام الحادية عشرة ظهرًا، ومن المقرر أن تنتهي في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بحسب البرنامج المعلن على الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع "فيسبوك".

ومن المقرر أن تشهد قاعة المسرح في الساعة الثانية عشرة مساءً المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" ولمدة ساعة ونصف. كما تنطلق جلسة "اسأل الرئيس" التي يجيب فيها الرئيس السيسي على أسئلة الشباب الموجهة عبر موقع المؤتمر، وذلك في تمام السادسة وحتى الثامنة مساءً.

ويختتم المؤتمر فعالياته اليوم بالجلسة الختامية التي تبدأ في التاسعة وتنتهي في العاشرة مساءً بقاعة المسرح.