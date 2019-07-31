لفت وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى أنه "متشكك للغاية بشأن طلب الولايات المتحدة من بلاده الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز"، مشيراً إلى أنه "من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر".
وكانت السفارة الأميركية في برلين قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الولايات توجهت بصورة رسمية إلى ألمانيا باقتراح أن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا، كي تساهم في ضمان الأمن في مضيق هرمز والتصدي لعدوان إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الألماني: برلين تشكك بجدوى المشاركة بمهمة أميركية بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.