وزير المالية الألماني: برلين تشكك بجدوى المشاركة بمهمة أميركية بمضيق هرمز

لفت وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى أنه "متشكك للغاية بشأن طلب ​الولايات المتحدة​ من بلاده الانضمام إلى مهمة عسكرية في ​مضيق هرمز​"، مشيراً إلى أنه "من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر".

وكانت ​السفارة الأميركية​ في ​برلين​ قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الولايات توجهت بصورة رسمية إلى ​ألمانيا​ باقتراح أن تنضم إلى ​فرنسا​ و​بريطانيا​، كي تساهم في ضمان ​الأمن​ في مضيق هرمز والتصدي لعدوان ​إيران​".