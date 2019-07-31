مدير مكتب روحاني: ترامب فشل في قضيتي التفاوض والحظر ضد ايران

اكد مدير مكتب ​رئيس الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية ​محمود واعظي​ ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد فشل في قضيتي التفاوض والحظر ضد ايران".

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