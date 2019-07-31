زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر يضرب جمهورية السلفادور

أفادت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ بان "زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جمهورية ​السلفادور​ الواقعة في ​أميركا​ الوسطى"، مشيرةً إلى أن "الزلزال وقع على عمق 72.5 كيلومتر تحت سطح الأرض".

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