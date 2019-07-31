قرقاش: الإمارات تقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية ​أنور قرقاش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول ​مضيق هرمز​ إشارة صريحة من ​المجتمع الدولي​ تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم، نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل".

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