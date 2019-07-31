فتحي أبو العردات يهنيء الجيش اللبناني بعيده الرابع والسبعين

توجه أمين سر حركة "فتح" وفصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​فتحي ابو العردات​ باسمه وباسم قيادة وكوادر ومناضلي الحركة وفصائل المنظمة بالتهنئة للبنان الشقيق رئيسا وحكومة ومجلسا نيابيا واحزابا وشعبا وجيشا، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد ​الجيش اللبناني​.

وهنأ أبو العردات قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ وكافة الضباط وضباط الصف والجنود بهذا اليوم المجيد مشيدا بالدور الوطني البارز الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية الوطن والمواطن وكل المقيمين على أرض لبنان.

ونوه أبو العردات بحكمة وشجاعة الجيش اللبناني وقيادته في صَوْن الأمن والسلم الأهلي في لبنان باعتباره رمزا جامعا للوحدة الوطنية في لبنان بكل مكوناته. وأكد العلاقة المتينة التي تربط القيادة الفلسطينية بالجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على إستمرار التنسيق والتعاون بما يحفظ ويعزز الوجود الفلسطيني في لبنان حتى تتحقق عودة اللاجئين الى أرضهم وديارهم، وبما يخدم المصالح الوطنية للشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.

وثمّن أبو العردات للجيش اللبناني دفاعه عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الأطماع الصهيونية وفي مواجهة ​الإرهاب​. واعرب عن شكره وتقديره ل​قيادة الجيش​ وتعاملها الإيجابي مع أبناء شعبنا اللاجيء في لبنان وعلى وعد قيادة الجيش بتسهيل إجراءات إدخال مواد البناء والعمار للمخيمات.

وحيّا ابو العردات ارواح ​شهداء الجيش اللبناني​، الذين سقطوا دفاعا عن لبنان ووحدة أراضيه، وتوجه بالتحية والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، الذين خطّوا بدمائهم الزكية معالم طريق التضحية والبطولة والفداء وختم: عشتم وعاش لبنان