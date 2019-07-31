تيمور جنبلاط استقبل وفد المنتدى الانمائي لجرد عاليه

استقبل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط رئيس وأعضاء "المنتدى الانمائي لجرد عاليه والجوار" ولجنة مهرجاناته، وذلك تتويجا للقاءات رسمية عديدة تمت خلال الشهر الحالي مع راعي مهرجانات المنتدى وزير الثقافة محمد داود ورئيس الاركان في الجيش اللواء أمين العرم وفاعليات، قبل اطلاق حفل الافتتاح في الأول من آب في بلدة بتاتر، والتي تستمر نشاطاته وفاعلياته لغاية حفل الختام في 24 آب في بلدة شانيه، وتشمل كل القرى بين بحمدون وصوفر وعين داره وحمانا وغيرها.
وعرض الوفد للتحضيرات كافة والتنسيق مع اتحادات البلديات والبلديات في منطقتي عاليه والمتن الاعلى، ومع الجمعيات الاهلية والانديةالرياضية.
وتمنى جنبلاط "التوفيق والنجاح"، مؤكدا "دعم النشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وأعطى توجيهاته بدعم المنتدى ومهرجاناته السنوية والمساهمة في استكمال الساحة المنوي تسميتها ساحة مهرجانات المحبة في المنطقة والتي تتوسط مربع منطقة الاصطياف".
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