شدياق: تفعيل العمل في مجال التكنولوجيا يتطلب تنسيقا بين القطاعين العام

اشارت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ إلى أن "موضوع التحول الرقمي بات يمثل احد اهم القطاعات التي تتطلب تنسيقا بين القطاعين العام والخاص".

وفي كلمة لها خلال ​مؤتمر​ صحافي في ​السراي الحكومي​، للإضاءة على ​الإقتصاد​ الرقمي، أكدت شدياق أننا "نعمل في وزارتنا على استراتيجية للتحول الرقمي ولغاية تاريخه اجرينا اكثر من 120 مشاورة مع ادارات في القطاعين العام والخاص و​الجامعات​ والحكومات الصديقة والنقابات كما اجرينا نقاشات حول مقاربتنا في موضوع الحوكمة ونتوقع ان نقوم باكثر من 150 استشارة لحين انتهاء العمل على استراتيجية التحول الرقمي".

ورأت شدياق أن "تفعيل العمل في مجال التكنولوجيا يتطلب تنسيقا بين القطاعين العام والخاص و​القطاع العام​ قادر على لعب دور المحفز من خلال التشريعات وانشاء المناطق الاقتصادية"، مشيرة الى ان "​لبنان​ مشهود له بتميزه في مجال تقنية الملعومات والشركات اللبنانية تلعب دورا رائدا في مجال المعلوماتية".