اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى أن "موضوع التحول الرقمي بات يمثل احد اهم القطاعات التي تتطلب تنسيقا بين القطاعين العام والخاص".
وفي كلمة لها خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي، للإضاءة على الإقتصاد الرقمي، أكدت شدياق أننا "نعمل في وزارتنا على استراتيجية للتحول الرقمي ولغاية تاريخه اجرينا اكثر من 120 مشاورة مع ادارات في القطاعين العام والخاص والجامعات والحكومات الصديقة والنقابات كما اجرينا نقاشات حول مقاربتنا في موضوع الحوكمة ونتوقع ان نقوم باكثر من 150 استشارة لحين انتهاء العمل على استراتيجية التحول الرقمي".
ورأت شدياق أن "تفعيل العمل في مجال التكنولوجيا يتطلب تنسيقا بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام قادر على لعب دور المحفز من خلال التشريعات وانشاء المناطق الاقتصادية"، مشيرة الى ان "لبنان مشهود له بتميزه في مجال تقنية الملعومات والشركات اللبنانية تلعب دورا رائدا في مجال المعلوماتية".
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: تفعيل العمل في مجال التكنولوجيا يتطلب تنسيقا بين القطاعين العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.