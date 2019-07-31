NBN: اللواء ابراهيم التقى الحريري بعيدا عن الاعلام ناقلا اليه اجواء لقاءاته الاخيرة

أفادت معلومات لقناة الـ"NBN" بان "المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ التقى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في السراي بعيدا عن الاعلام ناقلا اليه اجواء لقاءاته الاخيرة حول المسعى الاخير".

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