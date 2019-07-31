عادل أفيوني: من غير الدقيق القول أنه ليس للحكومة رؤية اقتصادية

اعتبر وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني خلال ​مؤتمر​ صحافي في ​السراي الحكومي​، للإضاءة على ​الإقتصاد​ الرقمي أنه "غير دقيق ما يقال أنه ليس للحكومة رؤية اقتصادية ومن الضروري أن نعيد التفكير في هذه الرؤية الاقتصادية"، مشدداً على "ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي وهنا يأتي دور مشاريع ​البنى التحتية​ التي تحدث عنها سيدر وهي مشاريع كبرى وفي حال أطلقت ستحرك التوظيف والنمو الاقتصادي".

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