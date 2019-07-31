شدد وزير الإتصالات محمد شقير، على أنه "لدينا كل العوامل التي تقودنا للنجاح خصوصا من فئة الشباب والشركات المبدعة"، مشيرا الى "أننا نشهد توسعا وتطورا في مجال مكافحة الفساد في شركات القطاع الخاص".
واكد شقير خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي، للإضاءة على الإقتصاد الرقمي أن "وزرة الإتصالات تدرك هذا الموضوع ونعمل على توفير البنية التحتية من خلال الإسراع في مد شبكة الالياف البصرية خلال سنتين، كما نقوم بدراسة لإطلاق خدمة الـ5G، وبدراسة لمد الكابلات البحرية الجديدة للإنترنت بين لبنان والدول الأوروبية"، لافتا الى أن "الإتجاه الآن هو لرقمنة الإتصالات والمعاملات".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير: نقوم بدراسة لمد الكابلات البحرية الجديدة للإنترنت ولإطلاق خدمة الـ5G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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