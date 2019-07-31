حسين: طرحنا قانون تمديد ولاية المجلس العلوي كمخرج قانوني لاجراء الانتخابات

اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب ​مصطفى حسين​، في حديث اذاعي، "ان النائب العلوي لا يمثّل ​الطائفة العلوية​ فقط من وراء مكتبه في ​مجلس النواب​، بل عليه ان يشعر بوجع الناس ويحل مشاكلهم لأن مهمته الاساسية خدمة الناس"، موضحا "ان وبعد ان وجه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كتابا للمجلس يدعوه فيه الى اجراء ​الانتخابات​ بعد انتهاء ولاية المجلس السابق منذ العام 2013 ، ويستمر اعضاؤه وفق مبدأ استمرارية المرفق العام، وبدل ان ينتخبوا رئيسا بعد شهرين، تجاهلوا القانون واستمروا في مناصبهم حتى اليوم،" مشيرا الى ان "نحن طرحنا قانون تمديد المجلس كمخرج قانوني لاجراء الانتخابات، اي لنخرج من مأزق المخالفة القانوينة التي ارتكبها المجلس المنتهية ولايته،" لافتا الى ان الذي يعرقل اجراء الانتخابات هو نائب رئيس المجلس ​محمد عصفور​، وهو للأسف ليس رجل دين وليس شيخا حتى، بل مهندس ولا علاقة له بالدين".

وشدّد حسين على "ان المجالس اساس في ​الطوائف​ ولا يجب خلط العمل السياسي بالعمل الديني ونحن مع احترامنا لرفعت عيد الذي يملك دورا سياسيا، نسعى الى تنظيم امور الطائفة، وتفعيل المحاكم المعطلة فيها"، مؤكدا ان "الذي يعطل اليوم الاصلاح هو غياب المرجعية لدى الطائفة العلوية"، ووجّه حسين نداءً للعلويين في عكار وطرابلس وبيروت، دعاهم فيه "الى المساعدة في اصلاح شؤون الطائفة، ليستقيم المجلس ويتحول الى مؤسسة منظمة، كسائر المذاهب".