ماريو عون للنشرة: الرئيس عون قد يلجأ لطلب تفسير المادة 95 من الدستور بالمجلس النيابي

أثنى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​ماريو عون​ على توقيع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ للموازنة، لما لها من أهمية في عودة لبنان الى الانتظام المالي، ولما تضمنته من بنود اصلاحية، مشيرا الى أن نشر ​الموازنة​ يجعلنا في بداية طريق "تصحيح" المسار المالي للبنان.

وأوضح عون، في حديث لـ"النشرة"، أنه "بالنسبة للمادة 80 فإن الأمر معلق حاليا، وبحال لم نصل الى حلول فقد يلجأ الرئيس عون لطلب تفسير المادة 95 من ​الدستور​ في ​المجلس النيابي​، لان ملف التوظيف على علاقة بالوفاق الوطني وهناك رؤيتين للمادة 95، وعندما تُفسر تصبح الامور اوضح بالنسبة للمادة 80 من الموازنة".

ودعا عون رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لأحذ المبادرة والدعوة لعقد ​مجلس الوزراء​ لمواكبة توقيع الموازنة ونشرها، متأملا أن يكون ملف قبرشمون قد حلّ في ​الساعات​ المقبلة.