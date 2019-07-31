جنبلاط: الاتجاه عند بعض المسؤولين هو في اقامة احكام شبه عرفية خلافا للاصول القضائية

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الاشارات الواردة تجمع على ان الاتجاه عند بعض المسؤولين هو في اقامة احكام شبه عرفية خلافا للاصول القضائية انتقاما من احزاب سياسية وشخصيات، الى جانب تمرير قانون عفو عن الذين تعاملو مع ​اسرائيل​ على حساب الالاف من المناضلين الوطنيين والاسلاميين الذين استشهدوا او عذبو في ​الخيام​".

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