شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سمير البطيخى: مؤتمرات الشباب فرصة للتواصل والمشاركة فى صنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن مؤتمرات الشباب تمثل حلقة أساسية فى التواصل المباشر بين الشباب والقيادة التنفيذية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وعرض مقترحاتهم وأفكارهم الخاصة ببعض الملفات الهامة والحيوية.

وأضاف البطيخى، أن مؤتمرات الشباب تؤكد خطوة تمكين الشباب الحقيقى على أرض الواقع، وأن المؤتمرات أصبحت تساهم فى صنع القرار، ومن خلال اللقاءات يتم عرض المعلومات الدقيقة حول حجم الانجازات والمشروعات القومية التى تم انجازها خلال الفترة الأخيرة بعيدا عن كم الشائعات التى تحاول بعض الجماعات الترويج له بهدف التشكيك، وبالتالى فالحصول على المعلومة الصحيحة يحمى الشباب من الوقوع فريسة لبعض الجماعات التى تحاول التشكيك فى حجم الانجازات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كل ما يتم طرحه فى المؤتمرات من أفكار ورؤيا يتم وضعها بعين الاعتبار من قبل القيادة التنفيذية، وبهذا يكون الشباب هم صناع القرار ومشاركتهم تأتى فى إطار خلق جيل وكوادر حقيقية فى المستقبل، وأن العاصمة الإدارية هى الأمل والمستقبل كما يمثل الشباب الأمل والمستقبل للدولة المصرية.