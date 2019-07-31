“جر مواطن بالسلسلة”..وكيل الملك يُودعه السجن ويُحدد أولى جلسات محاكمته وأمه تروي التفاصيل لـ”اليوم24″

مباشرة بعد اعتقال أحد الباعة الجائلين الذي احتج على عدم منحه مكانا شاغرا لبيع الخضر والفواكه بالسوق النموذجي الجديد (البركة) بحي “الكورس” جنوب مدينة آسفي، وبطريقة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، علم “اليوم24” أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية أمر بايداع عبد الجليل فتاحي السجن المحلي لآسفي رفقة صديق له.

وذكرت مصادر “اليوم24” أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي استند في إدانة البائع المذكور رفقة صديق له، على فيديو لأحد المواقع المحلية ينقل عراكا ومشادات بين عدد من الباعة وقائد المحلقة الإدارية التاسعة لحي “الكورس”، وحدد أول جلسات محاكمتهما غدًا الأربعاء.

وقالت أم عبد الجليل، فاطمة الروبي في تصريح لـ”اليوم24″ إن النيابة العامة تابعت ابنها بتهمة إهانة موظف عمومي، بعدما استندت إلى عدد من الفيديوهات نشرت على الانترنيت، وأكدت أن أولى جلسات محاكمته غدًا الأربعاء.

واستنكرت المتحدثة اعتقال ابنها، الذي قالت إنه أراد ضمان لقمة عيش كريم، مشيرة إلى أن سبب احتجاجه، واحتجاج عدد من زملائه بدأ عندما شعر هؤلاء بالميز في حقهم، قائلة: “ابني يشتغل في هذا المجال زهاء 12 سنة.. فكيف يتم استثناؤه من مكان بالسوق الجديد للكورس”.