بحضور زعيم “البوليساريو”.. العثماني يمثل الملك بمراسيم تنصيب الرئيس المورتاني الجديد

تبدأ العاصمة المورتيانية نواكشوط اليوم الأربعاء، استقبال زعماء لدول والمسؤولين الذين سيشاركون في حفل تنصيب الرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكشفت وسائل إعلام موريتانية، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيرأس وفد المغرب المشارك بهذه المراسيم ممثلا للملك محمد السادس، إلى جانب الرؤساء الأفارقة لدول مالي والسنغال والنيجر والتشاد وبورکینافاسو وساحل العاج إضافة إلى غامبيا.

وكانت موريتانيا قد وجهت دعوة رسمية إلى المغرب والجزائر وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، لحضور حفل التنصيب، الذي سيشهد تبادلا للسلطة بين رئيسين منتخبين لأول مرة منذ استقلال موريتانيا سنة 1960.

ورغم دعوة الجبهة الإنفصالية للحضور بالحفل المذكور، فإن عددا من المصادر تشير إلى تحسن في العلاقات المغربية المورتيانية، مستدلة بأن حضور العثماني هو الأرفع من نوعه خلال السنوات الماضية، حيث اقتصر تمثيل المغرب على وزير الخارجية في القمتين العربية والإفريقية، اللتين جرى تنظيمها بنواكشوط في 2016 و2018.

وكان المٓلك محمد السادس أول المهنئين للرئيس الموريتاني الجديد ‘ولد الغزواني’، معلناً عن عزم المملكة فتح عهد جديد في تطوير العلاقات الثنائية و التعاون المشترك.