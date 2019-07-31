فابريس نغا مطلوب في فرنسا وإسبانيا

أبدت أندية فرنسية وإسبانية، رغبتها في التعاقد مع الكاميروني فابريس نغا ظهير أيسر فريق الرجاء الرياضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي تولوز الفرنسي يرغب في ضم نغا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، نظرا لحاجته إلى ظهير أيسر.
وقال الموقع الخاص بالفريق الفريق الفرنسي، صاحب 21 عاما يملك شرطا جزائيا قيمته 500 ألف يورو، مشيرا إلى أن بعض الأندية في الدوري الإسباني ترغب هي الأخرى بضم اللاعب إلى صفوفها.
وكان الرجاء الرياضي تعاقد مع فابريس نغا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي، علما أن هذا الأخير ضمه إلى صفوفه صيف 2017 من نادي لوم الكاميروني.
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