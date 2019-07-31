أشهر بعد تدشينه.. “البراق” في قائمة أسرع قطارات العالم -التفاصيل

صنفت مجلة فوربس الأمريكية قطار “البراق” المغربي ضمن أسرع عشر قطارات في العالم.

وقالت المجلة، إن المغرب الذي كان غائبا عن تصنيف عام 2017 أصبح يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب هذا العام، بعد تدشين قطار “البراق” الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة، والذي تصل سرعته إلى 238 كيلومتر في الساعة.

وأضافت المجلة، أن المغرب يعد الدولة الافريقية الوحيدة التي دخلت التصنيف والدولة العربية الثانية إلى جانب السعودية، التي صنفت في المرتبة 15 بفضل قطار الحرمين السريع الذي يربط بين المدينة وجدة ومكة المكرمة، بسرعة تصل إلى 176 كيلومتر في الساعة.

وحسب ترتيب المجلة، فقد احتلت الصين الصدارة عبر قطار جي 17 بسرعة تصل إلى 317.7 كيلومتر في الساعة، ثم قطار إيطاليا في المرتبة الثانية بـ272.4 كيلومترا في الساعة، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة بـ271,8 كيلومتر في الساعة، واليابان في الرتبة الرابعة بـ267.4 كيلومنر في الساعة، وإسبانيا في المرتبة الخامسة بـ259.6.

وجاء قطار تايوان في المرتبة السادسة بسرعة تصل إلى 256.4 كيلومتر في الساعة، وألمانيا في المرتبة السابعة بـ238.8 كيلومتر في الساعة، والقطار بين باريس وبروكسيل بـ229.5 كيلومتر في الساعة في المرتبة التاسعة، وكوريا الجنوبية بـ222 كيلومتر في الساعة في المرتبة العاشرة، والقطار التركي في المرتبة 11 بـ208 كيلومتر في الساعة، وروسيا في المرتبة 12 بسرعة 201 كيلومتر في الساعة، وإنجلترا في المرتبة 13، ثم السعودية في المرتبة 15 بقطار سرعته 174.6 كيلومترا في الساعة.