إطلاق سراح لؤي خطيب بعد اعتقاله إثر تصديه لهدم منزل بعرعرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الأربعاء، سراح القيادي في حركة "أبناء البلد"، لؤي خطيب، وأحالته للحبس المنزلي لمدة 6 أيام بشروط مقيدة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت خطيب مساء يوم السبت الماضي، بعد أن امتثل لدعوة التحقيق في مركز الشرطة بوادي عارة وذلك على خلفية مظاهرة عرعرة ضد جرائم هدم المنازل وآخرها هدم منزل المواطن إبراهيم مرزوق في حي "خور صقر" ببلدة عرعرة.

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