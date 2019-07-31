القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الأربعاء، سراح القيادي في حركة "أبناء البلد"، لؤي خطيب، وأحالته للحبس المنزلي لمدة 6 أيام بشروط مقيدة.
وكانت الشرطة قد اعتقلت خطيب مساء يوم السبت الماضي، بعد أن امتثل لدعوة التحقيق في مركز الشرطة بوادي عارة وذلك على خلفية مظاهرة عرعرة ضد جرائم هدم المنازل وآخرها هدم منزل المواطن إبراهيم مرزوق في حي "خور صقر" ببلدة عرعرة.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح لؤي خطيب بعد اعتقاله إثر تصديه لهدم منزل بعرعرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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