رئيس ريال مدريد يضع شرطا لبيع خاميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، وضع شرطا مقابل الاستغناء عن خدمات نجم فريقه الكولومبي، خاميس رودريغيز، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت جريدة "ABC" الإسبانية إلى أن خاميس رودريغيز، طلب من وكيل أعماله خورخي مينديز أن يُساعده في الرحيل عن "الأبيض الملكي" في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأن النجم الكولومبي خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان.

وأوضح نفس المصدر أن رحيل خاميس عن القلعة المدريدية لن يكون بالأمر الهيّن، مضيفا أن بيريز يريد من الأندية التي أبدت اهتمامها بخاميس على غرار مانشستر يونايتد ونابولي وأتلتيكو مدريد أن تدفع 50 مليون يورو، وأردف أن عدم وصول أي عرض بهذه القيمة المالية يعني بقاء اللاعب مع ريال مدريد.

وكان الموقع الرسمي لريال مدريد نشر مؤخرا الصور الرسمية للاعبي "الميرنغي" في الموسم الجديد، إذ خلت من صورة خاميس رودريغيز، وهو ما اعتبر علامة واضحة على رحيل النجم الكولومبي عن الفريق.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد، يرغب بقوة في ضم خاميس (28 عاماً) في فترة الانتقالات الصيفية، فيما تأمل جماهير "الميرنغي" ألا يذهب الدولي الكولومبي إلى الجار، بسبب المنافسة الكبيرة بين أندية العاصمة الإسبانية.