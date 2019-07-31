مدرب توتنهام يعلق على مصير إريكسن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، على مستقبل لاعبه الدانماركي، كريستيان إريكسن، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجديد.

وارتبط اسم إريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، بينما أقر بوكيتينو بأن مستقبل اللاعب خارج يديه.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" عقب ودية ريال مدريد "أنا لا أعرف أي شيء عن موقفه".

وأضاف "أركز على تدريبه، وأحاول الحصول على أفضل مستوى منه".

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وأوضح "لا يعود الأمر لي في ما يخص عقده، لكنه يعود إلى وكيله ودانييل ليفي رئيس النادي".

ويتطلع توتنهام إلى المضي قدما في الموسم الجديد، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال بوكيتينو "نحن في تحسن كبير، وسعداء بما وصلنا له قبل الموسم".

وأتم "قدمنا مباريات جيدة أمام يوفنتوس وريال مدريد.. النتيجة ليست مهمة، لكن ما يهمنا هو العمل الذي نقوم به".