أرباح "آبل" تفوق المتوقع في ربعها الثالث من هذا العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقّقت "آبل" رقم أعمال قدره 53.8 مليار دولار في الربع الثالث من سنتها المالية المؤجّلة، في حين بلغت أرباحها الصافية 10 مليارات، في انخفاض نسبته 13 % لكنه أعلى من توقعات السوق، وذلك رغم تراجع عائدات هواتف "آي فون".

وانخفضت مبيعات هواتف "آي فون" من 29.4 مليار دولار إلى حوالى 26 مليارا، وهو مجموع أدنى من توقعات المحلّلين.

غير أن قسم الخدمات، "آبل باي" و"آب ستور" و"آي تيونز" و"آبل ميوزيك" و"آي كلاود" وغيرها، شهد تقدّما نسبته 15 % في خلال سنة، محقّقا 11.5مليار دولار، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان صدر الثلاثاء.

وقال المدير التنفيذي لـ "آبل"، تيم كوك، في البيان "هذه أفضل نتائج نسجّلها في ربع ثالث من سنتنا المالية، وذلك بفضل عائدات قياسية للخدمات وتسارع نموّ الأكسسوارات الموصولة وأداء جيّد لأجهزة 'آي باد' وحواسيب 'ماك'، فضلا عن تحسّن ملحوظ في أداء هواتف آيفون".

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ولا تزال مبيعات هذا الهاتف تشكّل حوالى نصف إيرادات المجموعة العملاقة التي خاضت مجال خدمات الحوسبة السحابية لتنويع نشاطاتها.

وكانت المجموعة قد أعلنت في آذار/ مارس عن سلسلة من الخدمات الجديدة، أبرزها منصة فيديو بالبثّ التدفقي واشتراك صحافي.

وتتوقّع "آبل" للربع الأخير من سنتها المالية (تموز/ يوليو-آب/ أغسطس-أيلول/ سبتمبر) رقم أعمال يتراوح بين 61 و64 مليار دولار.