ارتفاع أسعار الوقود فجر غد الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات مطلع الأول من شهر آب/ أغسطس في البلاد، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان 6.26 شيكل، بدءا من فجر يوم غد الخميس.

وتنضاف عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود 21 أغورة لكل لتر.

يذكر أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.