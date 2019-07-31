شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 13 جثة قرب سواحل عدن والان مع التفاصيل

قال صيادون انهم عثروا على ثلاثة عشر جثة بالقرب من سواحل عدن تعود لمهاجرين افارقة.

وقالت مصادر محلية نقلاً عن ناجین، إن مھاجرین أفارقة أستقلوا قارب للتحرك نحو مدینة عدن لكن القارب تعطل بھم قبل حوالي خمسة أیام ما أدى إلى وفاة 13 ً شخصا نتیجة إنعدام الماء والغذاء، ونجى آخرون من الموت ونُِقلوا إلى قطاع خفر السواحل في مدینة عدن.

وذكرت المصادر فإن الـ11 ً شخصا الذین توفوا وسط البحر رمیت جثثھم بینما بقیت جثتان ووصلت على متن القارب مع عدد ممن نجوا من الموت، وأضاف المصدر إن القارب كان یضم على متنھ نساء واطفال في تواصل لعملیات الھجرة غیر الشرعیة من بلدان القرن الأفریقي صوب الیمن.