شكرا لقرائتكم خبر عن متقاعدون يطالبون بتنفيذ قرار حكومي بزيادة في رواتبهم والان مع التفاصيل

طالب العشرات من المتقاعدين الحكومة بتنفيذ قرار زيادة في رواتبهم ما نسبته 30 بالمئة.

واشار المتقاعدون في شكواهم ان الحكومة وعدت قبل عام بتنفيذ قرار اتخذ برفع معاشات المتقاعدين بما نسبته 30 % من نسبة الراتب الأساسي.

وأوضح المتقاعدون انه وحتى اليوم لم يتم رفع المرتبات ولاتزال كما هي في حين اشتدت ظروف الحياة المعيشية صعوبة .

وجدد المتقاعدون دعوتهم للحكومة سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين مرتباتهم التقاعدية التي قالوا أنها هزيلة في الاساس .