شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري في السودان: تعطيل الدراسة بالمدارس اعتباراً من الأربعاء والان مع التفاصيل

وجه الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي بالسودان "صديق جمعة باب الخير"، ولاة الولايات المكلفين، بتعطيل الدراسة بكل المراحل التعليمية (ثانوي، اساس ورياض اطفال) ابتداء من الأربعاء ولحين اشعار آخر، وذلك حسب توجيه المجلس العسكري الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سانا).

وجاء تعطيل الدراسية في أعقاب حادثة دموية وقعت في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان خلال تظاهرات احتجاجية أمس الإثنين.

وقتل 5 أشخاص، من بينهم 4 طلاب، بطلق ناري خلال مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية وسط المدينة.

وقام وفد من المجلس العسكري بزيارة إلى ولاية شمال كردفان، وقف خلالها على الأوضاع، بينما قام وفد من قوى الحرية والتغيير بزيارة مماثلة إلى الأبيض .