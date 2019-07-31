شكرا لقرائتكم خبر عن العميد مجلي: المليشيا لم تقف عن حد تصفية قيادات متعاونة معها والان مع التفاصيل

أكد العميد الركن عبده مجلي المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، أن الميليشيات لم تقف عند حد تصفية عدد من القيادات المتعاونة معها

وقال العميد ركن عبده مجلي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الأربعاء إن هذه التصفية في صفوف الميليشيات بدأت بالتراشق الإعلامي، تبعه تراشق عسكري بين قيادات الميليشيات الانقلابية والمتعاون معها، ليتطور الحال إلى تنفيذ إعدامات وتصفية بحق 10 شخصيات بارزة وقيادات كانت تعمل في صفوف الميليشيات، وذلك بحسب ما يجرى رصده من معلومات استخباراتية وأمنية في تلك المناطق.

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وأضاف مجلي أن الميليشيات لم تقف عند حد تصفية عدد من القيادات المتعاونة معها، بل نفذت عمليات اختطاف واسعة في صفوف عناصرها وزجت بهم في السجون، كما نفذت عملية عسكرية ضد المدنيين في المحافظات التي يسيطرون عليها بشكل وحشي وهستيري وذلك بهدف تخويف الآمنين من المدنيين.

واستفادت الميليشيات، كما يقول العميد مجلي، من «المراكز الصيفية» التي تديرها قيادات عسكرية، في استقطاب المئات من الأطفال، وتدريبهم على حمل السلاح ونشر الألغام، وقامت خلال الفترة الماضية بزج أكثر من 500 طفل على الجبهات كافة، ونحو 100 طفل دفعت بهم نحو الحديدة، وهو يدل بشكل واضح على نقص المقاتلين وعجزهم عن توفير العناصر للحفاظ على ما تبقى في مواقع مختلفة ومنها محافظة صعدة، مطالبا بتدخل سريع للأمم المتحدة والجهات المعنية بحماية الأطفال لوقف هذه التجاوزات الخطيرة التي تنعكس سلبا على الأطفال، كما دعا الأهالي بمنع ذهاب أبنائهم للانخراط في مثل هذه المعسكرات.

وأكد أن الميليشيات تستفيد من وجودها في الموانئ الشمالية، في عملية تهريب الأسلحة والذخائر من موانئ «الحديدة، والصليف، وراس عيسى» ، موضحا أن الجيش يرصد المهربين ووسائل التهريب، ويجري التعامل مع هذه العمليات ووضع الخطط المناسبة لضبطهم.