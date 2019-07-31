شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة سعودية: اتخذت الإجراءات القضائية ضد إعلام قطر والان مع التفاصيل

قالت الباحثة السعودية نوف الغامدي، إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القضائية والحقوقية ضد وسائل إعلام قطرية، بتهمة تشويه سمعتها، وادعاء أنها معتقلة وتعرضت للتعذيب.

وقالت الغامدي في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع تويتر: "بعد عام من نشر قناة الجزيرة أخباراً مُضللة بأنني معتقلة من قبل السلطات، تعود هذه الفترة قنوات موالية لها بنشر مقاطع فيديو مُشينة استخدمت فيها صوراً مختلفة لي، واتهمتني فيها بشكل مضلل كاذب بأنني مازلت مُعتقلة وأتعرض للتعذيب وحالتي الصحية متدهورة!".

وأرفقت الغامدي صوراً تثبت صحة الاتهامات التي وجههاتها، بما في ذلك مقطع فيديو نشر على قناة "الخليج"، تحت عنوان "تدهور صحة الناشطة نوف عبد العزيز نتيجة تعرضها للتعذيب الوحشي في السجون".

وأضافت في تغريدة أخرى "ولقد بدأت الإجراءات لإضافتها إلى ملف القضية السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والحقوقية ضد هذه القنوات المغرضة، والتي تستهدف تشوية صورة المملكة السعودية ومواطنيها، وسأتسلح في مواجهتي ضد تلك القنوات الكاذبة وفضحها بديني أولاً ثم بوطني ثم بولاة أمري، وسيظل هذا الوطن فوق الجميع".