تعليق الدراسة بالسودان ونفط إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/7/31 01:10 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، يبرز: ماكرون يدعو روحاني إلى خفض التوترات مع أمريكا، والمسماري: قصفنا «معيتيقة» لتدمير غرف التحكم بالطائرات التركية، وترامب: وكالات المخابرات الأمريكية خرجت عن السيطرة، وقرقاش: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة.
وعن الأوضاع السودانية، تتابعون: السودان يعلن تعليق الدراسة لدواعٍ أمنية، والبرهان: لا تدخل في لجنة التحقيق بأحداث «الأبيض».
أما في الاقتصاد فتطالعون: صادرات نفط إيران تهبط إلى 100 ألف برميل يوميا في يوليو، واقتصاد تركيا يواصل الانهيار.. قطاع جديد على وشك الإفلاس.
وإلى الملاعب، تطالعون: زيدان يرفض حسم مستقبل رودريجيز ويعد بريمونتادا في ريال مدريد.
وفي التكنولوجيا تتابعون: بتقنية G5.. نوكيا تطلق هاتف 1.9 Pureview نهاية 2019.
وفي الفن: مشاجرة شوارع تقود مغني راب إلى المحاكمة.
للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 31 يوليو/تموز 2019.
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