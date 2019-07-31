البشير يغيب عن محاكمته في تهم فساد وتأجيل الجلسة لـ15 أغسطس

أجلت محكمة سودانية في الخرطوم، الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير إلى 15 أغسطس/آب المقبل بسبب غياب المتهم.

وحضر قاضي الجلسة إلى محكمة أراضي الديم جنوبي الخرطوم، حيث اكتملت الإجراءات كافة لمحاكمة البشير اليوم ولكن سلطات سجن كوبر لم تحضر المتهم إلى المحكمة.

وكان مقررا أن يمثل البشير أمام المحكمة في تهم تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، اقتيد البشير من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل/نيسان.

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ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المخلوع عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.

كما تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع، على رأسهم رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المعزول عن الحكم محمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي.





وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي مبلغ 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.