إغلاق محطة مترو أنفاق نورث جرينتش في لندن بسبب الزحام

قالت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إغلاق محطة نورث جرينتش لمترو الأنفاق مؤقتا بسبب الازدحام الذي نتج عن تعطل أحد القطارات.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إنه "تم اتخاذ قرار الإغلاق للسيطرة على الحشود الضخمة التي شهدتها المحطة".



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بدوره، قال شاهد في وقت لاحق لوكالة رويترز للأنباء إن الركاب يعاودون دخول المحطة.

وأدى تعطل قطار في محطة كناري وارف إلى توقف خط يربط المنطقة المالية بوسط لندن.

وقالت هيئة النقل إن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.

وكانت إدارة المحطة أبلغت الركاب في وقت سابق بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها.