إسرائيل توافق على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، عن موافقة حكومة الاحتلال على بناء ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت أيضا قرارا نادرا بالموافقة على بناء 700 منزل للفلسطينيين في الضغة الغربية المحتلة.
وأوضح أن الحكومة وافقت على ذلك الثلاثاء قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه إلى الأراضي المحتلة.
ولم يتضح ما إذا كانت جميع المنازل سيتم إنشاؤها أم أن بعضها مشيد بالفعل ويمنح موافقة بأثر رجعي.
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