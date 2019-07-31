الارشيف / اخبار العالم

زلزال قوي قبالة ساحل السلفادور ولا تقارير أولية عن أضرار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع زلزال قوي قبالة ساحل السلفادور ولا تقارير أولية عن أضرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

هز زلزال قوي منطقة قبالة ساحل السلفادور في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لكن أجهزة الطوارئ قالت إنه لم ترد تقارير أولية عن أضرار كبيرة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجة ووقع على بعد 46 كيلومترا جنوبي مدينة نويفا سان سلفادور بمنطقة لا ليبرتاد الساعة 05:54 بتوقيت جرينتش.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي قبالة ساحل السلفادور ولا تقارير أولية عن أضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا