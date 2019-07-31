انت الان تتابع زلزال قوي قبالة ساحل السلفادور ولا تقارير أولية عن أضرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قياس قوة أحد الزلازل

هز زلزال قوي منطقة قبالة ساحل السلفادور في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لكن أجهزة الطوارئ قالت إنه لم ترد تقارير أولية عن أضرار كبيرة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجة ووقع على بعد 46 كيلومترا جنوبي مدينة نويفا سان سلفادور بمنطقة لا ليبرتاد الساعة 05:54 بتوقيت جرينتش.