انت الان تتابع مقتل 34 مدنيا على الأقل في انفجار قنبلة على جانب طريق في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قال مسؤولون إن قنبلة على جانب الطريق انفجرت في حافلة بغرب أفغانستان اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 مدنيا. وقال مسؤول بارز من إقليم فراه "كان المدنيون يسافرون على طريق سريع عندما وقع الانفجار". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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