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مقتل 34 مدنيا على الأقل في انفجار قنبلة على جانب طريق في أفغانستان

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صورة أرشيفية

قال مسؤولون إن قنبلة على جانب الطريق انفجرت في حافلة بغرب أفغانستان اليوم الأربعاء مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 مدنيا.

وقال مسؤول بارز من إقليم فراه "كان المدنيون يسافرون على طريق سريع عندما وقع الانفجار".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

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