الان تتابع غارات سورية على مواقع بجنوب إدلب وريف حماة الشمالي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365
أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن طائرات النظام السوري شنت، اليوم الأربعاء، غارات على مواقع بجنوب إدلب وريف حماة الشمالي، كما ألقت براميل متفجرة على مناطق بريف حماة.
وأضاف بيان المرصد أنه تم يوم أمس الثلاثاء توثيق مقتل حوالي 50 شخصاً، وتنفيذ أكثر من 450 ضربة جوية من قبل طائرات النظام السوري وطائرات روسية بمنطقة “خفض التصعيد” السورية.
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