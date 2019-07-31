الان تتابع ظريف: إيران ستقلص التزاماتها في الاتفاق النووي ما لم تحمها أوروبا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران – وكالات – الخليج 365
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن إيران ستقلص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم يتحرك شركاؤها الأوروبيون لحمايتها من العقوبات الأمريكية.
وأضاف ظريف: “في ظل الظروف الحالية وما لم يتخذ (الأوروبيون) تحركا، سنتخذ الخطوة المقبلة (في خفض الالتزامات)”، مشيرا إلى ضرورة أن يضمن شركاء إيران الأوروبيون تمكنها من بيع النفط والحصول على عائداته.
وقالت إيران إنها ستقلص التزامها بالاتفاق النووي على مراحل، بل وقد تنسحب منه، ما لم يجد الأوروبيون سبلا لحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.
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