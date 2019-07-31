الان تتابع إصابة 4 أشخاص في انفجار غاز بلندن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365
قالت الشرطة البريطانية إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار غاز، وقع صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة سكنية في واندزورث غرب لندن.
وذكرت الشرطة المحلية، عبر موقع تويتر، أنه جرى نقل رجل مسن إلى أحد المستشفيات للعلاج، فيما جرى علاج الثلاثة الآخرين في الموقع.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.
وقالت الشرطة إن أطقم الطوارئ تواصل عملها في المنطقة.
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