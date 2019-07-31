إصابة 4 أشخاص في انفجار غاز بلندن

جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365

قالت الشرطة البريطانية إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار غاز، وقع صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة سكنية في واندزورث غرب لندن.

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وذكرت الشرطة المحلية، عبر موقع تويتر، أنه جرى نقل رجل مسن إلى أحد المستشفيات للعلاج، فيما جرى علاج الثلاثة الآخرين في الموقع.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وقالت الشرطة إن أطقم الطوارئ تواصل عملها في المنطقة.