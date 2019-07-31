الان تتابع إسرائيل تبني 700 منزل للفلسطينيين و6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس – وكالات – الخليج 365
وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، في خطوة نادرة، على بناء 700 منزل للفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة، يخضع لسيطرتها الكاملة، إضافة إلى ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على ذلك، أمس الثلاثاء، قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه. ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع المنازل سيتم إنشاؤها، أم أن بعضها مشيد فعلا ويمنح موافقة بأثر رجعي.
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