الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينيا بينهم أسرى محررون من الضفة الغربية.

ففى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، أمين سر حركة "فتح" فى بلدة العيسوية شرق القدس ياسر درويش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

يذكر أن سلطات الاحتلال، تمارس سياسة العقاب الجماعى بحق الأهالى فى العيسوية، والمتمثلة بالاقتحامات اليومية والاعتقالات، وتحرير المخالفات وهدم المنشآت وغيرها من المضايقات اليومية، وذلك فى أعقاب مواجهات اندلعت مطلع الشهر الجاري، وأسفرت عن استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد (20 عاما) بنيران الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من نابلس بينهم أسرى محررون، كما اعتقلت 4 شبان من كل من: طولكرم والخليل عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرقا، واعتقلت شابا واحدا، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

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وفى جنين، داهمت قوات الاحتلال، عددا من منازل أسرى محررين فى بلدتى السيلة الحارثية واليامون غرب جنين، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفى رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين فيها، وعبثت بمحتوياتها ودمرت عددا من المقتنيات فيها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.