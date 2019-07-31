الجمارك فى مطار بيروت: سجن تاجر ذهب وترك مهربين

ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية أن عناصر من الجمارك فى مطار بيروت ضبطت كميات من الذهب في عمليتين منفصلتين، مشيرة الى أنه تم حُجِز 38 كيلوجراماً من المعدن الأصفر منقولة ترانزيت لصالح أحد تجار المجوهرات، فى مقابل ضبط 8 كيلوجرامات عند محاولة شخصين تهريبها.



وأضافت أنه قد سجن التاجر 8 أيام وادعى عليه بجرم تبييض الأموال، فيما تُرِك المهرِّبان حرين رغم اعترافهما بأنها لم تكن عمليتهما الأولى.

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